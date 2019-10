Victoria Beckham : A 45 ans, elle prouve sa souplesse et reproduit sa pose culte

Victoria Beckham est décidément une femme pleine de surprises. Le 19 octobre 2019, la femme de David Beckham a posté une étrange vidéo sur son compte Instagram. Dans ce boomerang, on aperçoit la mère de Brooklyn (20 ans), Romeo (17 ans), Cruz (14 ans), et Harper (8 ans) en train de siroter un verre de thé. Mais le plus étonnant n'est pas là...

En effet, on découvre la styliste de 45 ans étendre sa jambe à la verticale telle une danseuse étoile en pleine représentation. Quelle souplesse ! Et même si le café où elle se trouve est bondé, cela n'empêche absolument pas Victoria de faire ses positions de yoga préférées. À moitié allongée sur le canapé, elle tend et plie sa jambe sous les yeux des autres clients, confus. En légende, elle écrit : "En quittant New York. Je me sens bien après mon audition des Rockettes, Je croise les doigts ! Bisous" (les Rockettes sont une compagnie de danse américaine). Une femme définitivement souple de corps et d'esprit.

Elle avait déjà montré sa souplesse dans une position similaire en 2017.