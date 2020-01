Victoria Beckham : Bouleversée et en deuil, elle poste un joli message

Victoria Beckham pleure un ami cher à son coeur. Le 10 janvier 2020, la businesswoman de 45 ans a appris avec tristesse le décès d'Ed Filipowski, spécialiste des relations publiques mort à son domicile de New York. L'homme serait décédé suite à des complications après une récente opération d'après le magazine Hello. Il avait seulement 58 ans. La femme de David Beckham est inconsolable.

Elle écrit un dernier hommage à son ami sur Instagram : "C'est déchirant. Si profondément attristée d'apprendre qu'Ed Filipowski est décédé aujourd'hui. Il était l'homme le plus gentil et une force incroyable dans l'industrie. J'ai eu énormément de chance qu'il fasse partie de ma famille au sein de l'équipe VB pendant de nombreuses années. Repose en paix Ed. Tu vas me manquer."

David Beckham a également tenu à écrire un hommage à son ami en publiant un portrait en noir et blanc de ce grand nom de la mode en story Instagram. Il écrit : "Très triste d'apprendre la disparition d'Ed Filipowski. Un homme qui faisait son travail avec passion et élégance. Tu vas me manquer mon ami." Coprésident de l'agence de communication KCD, Ed est décrit comme un "champion de l'industrie de la mode" selon ses collègues qui décrivent également ses qualités comme "son optimisme et son esprit débridés" ainsi que son "leadership visionnaire".

Parents de Brooklyn (20 ans), Romeo (17 ans), Cruz (14 ans), et Harper (8 ans), le couple - qui a fêté ses vingts ans de mariage l'été dernier - va pouvoir se soutenir et s'épauler dans cette dure épreuve.