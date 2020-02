Victoria Beckham dévoile son visage enfant, l'un de ses fils est son sosie !

Peut-être un brin nostalgique de son enfance, Victoria Beckham a ressorti de vieilles photos et en a profité publier l'une d'entre elles sur Instagram. Le 1er février 2020, l'ex Spice Girl poste ainsi une ravissante photographie vintage où on la découvre enfant dans un mignon petit ensemble sportswear. Coiffée d'une queue de cheval et d'une frange longue, la petite fille porte une veste bleue marine. En légende, la femme de David Beckham écrit, ironique :"J'ai été sportive dès mon plus jeune âge", puis demande à ses internautes : "Quel petit Beckham me ressemble le plus selon vous ?"

Conquis devant cette petite bouille craquante, les followers ont rapidement répondu au sondage de la maman de Romeo (17 ans) de Brooklyn (20 ans) de Cruz (14 ans) et d'Harper (8 ans). Et sans surprise, c'est Romeo qui remporte tous les suffrages et qui ressemble le plus à sa maman selon ses fans. Presque unanimes, les internautes commentent : "Roméo.... c'est toujours Roméo qui vous ressemble le plus !", "Roméo sans aucun doute", "Romeo est votre jumeau !", "Romeo c'est sûr ! Mais il y a un petit air d'Harper aussi !" Romeo lui-même a commenté la photographie de sa mère. Interloqué et frappé par leur ressemblance, celui qui a été aperçu à Paris avec sa petite-amie Mia Regan en décembre dernier écrit :"Est-ce que c'est moi ?"

De son côté, le beau David n'a pour le moment pas (encore ?) ressorti ses photos d'enfance. Mais ne perdons pas espoir. L'ancien footballeur va peut-être également se plonger dans les vieux cartons pour dénicher également un cliché de lui enfant ? On l'espère en tout cas !