Victoria Beckham : Playback hommage à Barbra Streisand, la chanteuse approuve !

Le mois d'août et les vacances d'été touchent à leur fin, mais les Beckham sont bien décidés à en profiter jusqu'au bout ! David et Victoria poursuivent leur boat trip avec Elton John et son mari David Furnish. Les deux couples se dorent la pilule sur un yacht et s'amusent à interpréter leurs chansons préférées...

Victoria Beckham fait partie des nombreuses célébrités à avoir permis à ses fans de suivre ses vacances ! La créatrice de mode de 45 ans et ancienne Spice Girl passe les siennes en Italie, en compagnie de son mari David Beckham, d'Elton John et David Furnish. Mercredi 28 août 2019, elle a publié une vidéo de David Furnish et elle sur Instagram, interprétant en playback la chanson Guilty de Barbra Streisand et Barry Gibb.

"@barbrastreisand est TOUT !!! J'adore mon Barry Gibb", écrit @victoriabeckham en légende. Barbra Streisand a approuvé l'hommage.