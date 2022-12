Victoria Beckham sculpturale, elle dévoile l'intégralité de son dos nu face à sa copine Eva Longoria

Voilà une bien belle occasion de se pomponner ! Le dimanche 4 décembre 2022, Victoria Beckham et Eva Longoria se sont rendues, main dans la main, au dîner Forces For Change organisé dans la ville de Londres par la version britannique du magazine Vogue. Grandes copines, les deux beautés ont d'abord partagé un verre, en peignoir, entre "Desperate Housewives", comme le dit si bien l'ancienne interprète de Gabrielle Solis sur les réseaux sociaux. Elles ont ensuite opté pour des robes sublimes, noire pour l'une, blanche pour l'autre. L'épouse de David Beckham, véritable icône de mode outre-Manche, laissait ainsi apparaître, à l'aide de cette tenue, son dos sculpté.

"Est-ce que je ne t'ai pas tout appris, Eva ? Ça fait des années, maintenant, qu'on prend la pose ensemble. Je t'aime. Soirée entre filles !", écrit la styliste anglaise sur son compte Instagram. Le dîner Forces For Change a été organisé pour mettre en lumière les activistes et ceux qui utilisent leur voix pour faire bouger les choses. Outre Eva Longoria et Victoria Beckham, on relève la présence de Jodie Turner-Smith, de Naomi Campbell ou encore de Pierpaolo Piccioli. Pour présenter l'évènement : Edward Enninful, le rédacteur en chef du british Vogue, et Vanessa Kingori, cheffe de la direction des affaires commerciales du groupe Condé Nast.