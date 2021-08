Victoria Paris : L'icône du X est morte, emportée par la maladie

L'industrie du X a perdu une icône ! Victoria Paris est morte. L'ex-actrice nommée au Hall Of Fame du cinéma porno avait 60 ans.

La triste nouvelle a été annoncée par Christy Canyon, autre ex-actrice et membre du AVN (Adult Video News) Hall of Fame. Victoria Paris est décédée le mardi 10 août 2021. Elle a succombé à un cancer. La défunte a reçu de nombreux hommages d'internautes sur les réseaux sociaux, ainsi que d'anciens collaborateurs.

"Victoria était la star du tout premier film que j'ai écrit, Fantasy Nights, en 1990, a par exemple déclaré le réalisateur et scénariste Axel Braun, avec qui Victoria Paris a tourné. C'était avec les acteurs les plus demandés de l'époque, donc c'était quelque chose d'énorme. J'ai écrit le premier rôle spécialement pour elle, parce qu'elle était très classe et avait une aura innocente qui allait parfaitement à l'histoire que je voulais raconter. Quand je l'avais rencontrée à la lecture, elle m'avait dit qu'elle ne fumait pas, ne buvait pas et ne se droguait pas, ce qui était très rare à l'époque, et j'ai tout de suite remarqué qu'elle était très professionnelle, avenante et méticuleusement préparée... Je l'avais croisée plusieurs fois au fil des années au Festival de Cannes, parce qu'elle adorait voyager et qu'elle aimait les belles choses de la vie."

Victoria Paris avait lancé sa carrière dans le porno en 1988, après l'obtention d'un diplôme en nutrition à l'université du Montana. Arrivée à Los Angeles, elle a d'abord été secrétaire, lutteuse (dans des combats de boue) et mannequin de charme avant de jouer dans son premier film X.

Le cinéma pornographique pleure la disparition d'un nouveau talent. Avant Victoria Paris, les jeunes actrices Dahlia Sky et Kris The Foxx ont perdu la vie. La première souffrait d'un cancer du sein en phase terminale et se serait donnée la mort à l'aide d'une arme à feu. La seconde a fait une chute de 22 étages dans ce qui s'apparente à un suicide.