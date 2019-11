Vin Diesel : "Oncle" attentionné avec la fille de Paul Walker

Moment émotion sur Instagram ! Le 4 novembre 2019, l'acteur Vin Diesel a posté une photo de Meadow Walker, la fille de son ami Paul Walker, pour lui souhaiter un bon anniversaire. La star de Fast & Furious, qui est aussi le parrain de la jeune femme, a légendé le cliché d'une petite phrase très poignante. "Je pourrais dire que je suis fier de la personne que tu es en train de devenir... mais la vérité, c'est que j'ai toujours été fier de toi."

La jeune femme qui a fêté ses 21 ans prévoit visiblement de s'envoler au Japon pour l'occasion, mais son parrain a une autre idée : "La famille t'attend avec un gâteau à la maison, donc dépêche !", continue-t-il. Le message était signé d'un tendre "Oncle Vin". Meadow n'a pas attendu longtemps pour répondre et exprimer son impatience sur la plateforme sociale.

Paul Walker et Vin Diesel étaient amis et partenaires à l'écran dans la série de films Fast & Furious jusqu'au décès de ce dernier en 2013. Six ans après la mort de Walker, les liens entre Meadow et la famille Diesel ne se sont pas affaiblis. En août, déjà, elle posait sur Instagram avec la fille aînée de Vin Diesel, Hania Riley Vincent Jimenez (11 ans). "Avec mon ange", écrivait-elle alors en légende. L'amitié forte qui existait entre leurs pères, écourtée par le drame, semble s'être transmise à la génération suivante. Vin Diesel a également un fils et une benjamine née en 2015 qu'il a appelée Pauline en hommage à son ami perdu.

En 2018, le casting de Fast & Furious avait saisi les réseaux sociaux à la mémoire de Paul Walker. Tyrese Gibson avait d'ailleurs évoqué Meadow à cette occasion : "Il y a cinq ans aujourd'hui, nous sommes tombés en plein cauchemar. Croyez-moi, cela reste très réel pour nous tous qui le connaissions et l'aimions personnellement. (...) Merci de garder dans vos prières la famille Walker, en particulier sa fille Meadow qui est l'un des anges les plus forts qu'il soit !"