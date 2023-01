Vincent Cerutti absent ces derniers temps : cette douloureuse épreuve qu'il traverse avec Hapsatou Sy

Dévastée par cette disparition, la maman d'Abbie et Isaac a tenu à rendre hommage à celle qui lui a donné la vie. "Brave, digne et forte, elle a été un exemple de résilience pour moi. Elle me faisait chaque jour ses bénédictions et m'encourageait dans toutes mes actions. Elle est célébrée pour sa générosité sans limite et sa bienveillance", a-t-elle ajouté avant de conclure : "Je vais m'atteler à lui rendre hommage tout le reste de ma vie, à continuer à aimer mes racines comme elle a aimé les siennes qui lui rendent hommage aujourd'hui. (...) Va en paix ma petite maman. Tu m'as laissé une force incommensurable."

Dans les commentaires, les personnalités du monde de la télé ont été très nombreuses à adresser leurs condoléances à la journaliste. On retrouve ainsi les doux mots de Sylvie Tellier, Enora Malagré, Magali Berdah, Joy Esther, Ahmed Sylla, mais aussi ceux de nombreuses Miss France comme Rachel Legrain-Trapani, Malika Ménard et Flora Coquerel. Heureusement pour Vincent Cerutti et Hapsatou Sy, ils sont très bien entourés et pourront vraisemblablement compter sur le soutien infaillible de leurs proches. Toutes nos condoléances également...