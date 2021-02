Vincent Elbaz : Qui est sa femme Fanny Conquy, mère de ses deux plus jeunes enfants ?

Beaucoup rêvent d'apprendre qu'il est un coeur à prendre. Ce n'est, hélas, pas le cas. Depuis longtemps, Vincent Elbaz coule des jours heureux auprès de Fanny Conguy. Séparé de sa compagne danoise Mette Berggreen, la mère de sa fille Anna - née en 2007 -, le comédien a rencontré la nouvelle femme de sa vie au début des années 2010. Lui qui avait connu le bonheur avec une danseuse est tombé sur un tout autre profil.

Diplômée de Sciences Po, Fanny Conquy est une journaliste politique. Chroniqueuse pour Public Sénat depuis un an et demi, elle a travaillé pour iTélé, France Info, le JT d'M6 ou encore l'émission Complément d'enquête. En juillet 2014, elle a épousé Vincent Elbaz et a donné naissance à deux enfants. Un petit garçon nommé Simon en novembre 2015 et une fille dont on ignore le prénom en 2018. Extrêmement secret, l'acteur n'expose jamais sa vie privée sur les réseaux sociaux. Il l'évoque d'ailleurs le moins possible. Il avait toutefois foulé le tapis rouge du 72e festival de Cannes, en 2019 pour le film Hors Normes d'Eric Toledano et d'Olivier Nakache, avec sa moitié.

Avec Fanny, nous inventons notre propre voie

Approché par le magazine Parents, en 2018, Vincent Elbaz avait accepté de jouer le jeu et d'en dire un peu plus sur son quotidien de papa... et notamment de la partenaire incroyable qu'était Fanny Conquy dans cette aventure. "Il m'est arrivé d'être épuisé, expliquait-il. De passer une partie de la nuit à bercer mon fils parce qu'il souffrait des dents... Mais je n'ai pas à me plaindre. On est deux, alors je peux passer le relais. L'organisation roule bien. J'adore passer du temps avec mes enfants. Les petits déj' avec de la confiture qui déborde de partout. Quand je suis avec eux, je me sens à l'aise, comme sur un plateau. Avec Fanny, nous inventons notre propre voie. On fait le marché dans nos éducations respectives."

Vincent Elbaz a grandi dans un milieu modeste et connu une "éducation soixante-huitarde d'extrême gauche", confiait-il à Marie-Claire. Tous ces horizons, tous ces destins qu'il a côtoyé lui permettent aujourd'hui d'être un père épanoui avec les pieds sur terre. Et avec, surtout, la meilleure des partenaires...

