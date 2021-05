Vincent (Koh-Lanta 2021) : Et si une de ses phrases cultes lui rapportait gros ?

Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs de TF1 peuvent suivre Koh-Lanta 2021 chaque vendredi. Et un aventurier s'est clairement démarqué du lot grâce à sa bonne humeur et ses petites expressions. L'une d'elles est d'ailleurs devenue tellement culte qu'il a pris une grande décision.

Difficile de passer à côté de Vincent dans Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Très spontané, le jeune homme de 28 ans prononce parfois des punchlines comme "j'attends mon tour, I'm here girl" ou "I don't want this". Des phrases qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'aventurier l'a bien vu et, à l'occasion d'une interview pour LCI, il a fait une grande révélation.

Interrogé sur ses phrases cultes, Vincent a déclaré : "Ce n'est pas bossé, c'est au contraire bien improvisé. J'ai vécu longtemps à l'étranger, j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'international, donc je parle beaucoup anglais et je pense que ça me rattrape ! J'ai déposé l'expression 'I don't want this !' Je l'ai déposée il y a quelques jours. J'ai vu avec mon avocat pour justement faire toutes les procédures pour que ce soit déposé." Gare à ceux qui voudraient la lui prendre donc.