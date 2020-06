Vincent Lagaf' patron de plage : son nouveau pari humoristique

On ne l'a pas revu à la télé depuis l'été 2019 avec la saison 2 de son émission Strike ! Vincent Lagaf' se lance aujourd'hui à la conquête du Net en participant à un tout nouveau projet. C'est le journal Var-Matin qui a pu faire ces révélations dimanche 21 juin 2020. L'animateur de 60 ans est actuellement en plein tournage d'une nouvelle mini-série intitulée Les Saisonniers, sur la plage de Bon Bini à Cavalaire-sur-Mer dans le Var, une ville qu'il connaît bien puisqu'il s'y était lancé aux élections municipales en 2014.

Il s'agira d'une pastille humoristique inspirée des plus célèbres, Nos chers voisins ou encore Scènes de ménages comme l'indique le producteur-réalisateur Guillaume Voiturier : "J'ai voulu faire quelque chose qui fasse rire les gens. Ce sont des mini-séquences d'une ou deux minutes." Comme le laisse entendre le nom du programme, l'idée est de suivre les aventures d'une poignée de saisonniers, de leur "recrutement" à "l'arrivée des premiers clients". "Les gags jouent sur les défauts humains de chacun, la mauvaise foi et les caractères forts", précise l'auteur Laurent Mouton, également acteur dans la série.

Vincent Lagaf' interprétera le patron de la plage et donnera la réplique à cinq jeunes comédiens. Une fois la saison 1 en boîte, les épisodes "seront diffusés sur internet" et disponibles "dès le début du mois de juillet" sur le site créé spécialement pour la série, mais aussi sur YouTube et la page Facebook officielle de Vincent Lagaf'. L'équipe de production a bon espoir de voir le projet trouver par la suite une place à la télévision, notamment grâce à la participation de l'ex-animateur du Bigdil.

Ce dernier ne manque pas de projets actuellement puisqu'en plus de ce retour surprise sur le devant de la scène, il est attendu sur les planches à compter du mois d'octobre prochain avec sa pièce de théâtre Le Jeu de la vérité, au côté de Christian Vadim, David Brécourt ou encore Mélanie Page, la femme de Nagui.