Vincent le Provençal (L'amour est dans le pré) : Photos "à poil", vidéo de danse, ses prétendantes se lâchent

Lors de l'épisode de L'amour est dans le pré 2021 du 27 septembre, les téléspectateurs ont eu le plaisir de retrouver Vincent le Provençal, éducateur équestre de 40 ans. Il a fait venir chez lui Natacha (téléconseillère à la Caisse primaire d'assurance maladie de 26 ans) et Hafsa (esthéticienne de 34 ans), une maman célibataire d'une fille de 12 ans. Et il profitait pleinement d'avoir deux femmes chez lui.

Hafsa est revenue sur son enfance au Maroc. C'est à la campagne qu'elle a grandi. Jusqu'à 16-17 ans, elle n'avait pas la télé, faisait ses études à la bougie ou se lavait à la rivière. Un parcours bien loin de ce que certains pourraient imaginer, tant elle a une apparence sophistiquée. Mais quand elle a eu le choix entre la chambre de Vincent, avec un lit immense, et une chambre avec un plafond assez bas, elle souhaitait dormir dans celle de l'agriculteur. Sa rivale le voulait également ! Hafsa a donc proposé une solution : dormir dans la chambre de sa fille et sa concurrente dans celle plus petite, pour que Vincent récupère sa chambre. Un deal accepté.

Lors de la première soirée, Natacha s'est montrée assez entreprenante pour faire comprendre à Vincent qu'elle était plus qu'intéressée. Et elle a fait une confidence... osée. Après avoir découvert une photo de l'agriculteur en maillot, la jeune femme a révélé qu'elle avait plein de clichés d'elle "à poil". "Mais je ne les envoie pas", a-t-elle vite précisé. De son côté, Hafsa a tenté de s'imposer en dévoilant une vidéo d'elle en train de danser, puis en chantant une chanson orientale.

"Elle a osé et ça m'a plu", a avoué Vincent. Mais pas question pour sa rivale de se laisser marcher sur les pieds, elle a donc a son tour donné de la voix... sur une chanson de La Petite Sirène. Une initiative qui a fait rire celui qu'elle voit comme un Prince Charmant. Il a tout de même précisé que ce n'était pas "trop son délire" et il craignait que la différence d'âge finisse par poser problème. Mais pour l'heure, il préférait ne pas y penser et continuer à découvrir ses prétendantes car il n'avait pas de préférence.