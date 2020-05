Vincent Queijo : Sa compagne Rym clashée par Booba, elle répond au rappeur

Toujours très conciliante depuis son coaching avec Lucie Mariotti dans l'émission La Villa des Coeurs Brisés, Rym s'est montré tempérée en répondant au rappeur de 43 ans. Au petit matin et après avoir découvert le post de Booba, elle déclarait ainsi sur Instagram : "Avant de commencer ma journée, j'ai vu qu'un certain rappeur qui s'appelle Booba a posté une vidéo de moi sur son compte. C'était juste pour te dire que si tu n'aimes pas mes stories, pas de souci. Moi je n'aime pas ta musique et je n'en fait pas un post", indique-t-elle. Sans toutefois s'empêcher de critiquer la teneur misogyne des textes du rappeur : "Surtout que dans certaines de tes chansons, tu n'emploies pas les bons mots pour t'exprimer et tu rabaisses la femme."

Quant à son français pas toujours très juste pour ce qui concerne en matière de grammaire et de conjugaison, elle explique : "Moi j'ai fait des recherches sur toi, chose que tu n'as pas faite sur moi sinon tu aurais su que je n'étais pas française." Enfin, elle conclut son post en souhaitant à l'artiste "une très bonne continuation".