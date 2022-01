Vincent Queijo séparé de Rym Renom et leur bébé : il annonce un nouveau coup dur

Cette période devrait être la plus belle de leur vie mais malheureusement, Vincent Queijo et Rym Renom doivent encore se montrer patients avant d'entamer leur nouvelle vie à quatre avec leurs deux filles Maria-Valentina (2 ans) et Alma. Cette dernière est née prématurément le 16 janvier 2022 en raison de la pré-éclampsie qui a été diagnostiquée à Rym Renom en cours de grossesse. Cette maladie a beaucoup affaibli la belle Espagnole et a causé quelques soucis de santé au bébé. Mère et fille sont donc placées sous surveillance à l'hôpital le temps de reprendre des forces pendant que Vincent Queijo s'occupe de leur aînée chez eux. L'ancien candidat de télé-réalité s'efforce malgré tout de rendre visite à sa fiancée et Alma chaque jour mais, un imprévu de taille est survenu ce jeudi 27 janvier.

En story Instagram, Vincent Queijo a en effet annoncé une bien mauvaise nouvelle : il a été testé positif au coronavirus. "Ça va être top l'anniversaire à la maison sans voir ma femme et Alma", regrette-t-il déjà, lui qui va souffler ses 32 bougies le 30 janvier prochain. Outre son anniversaire compromis, Vincent Queijo se trouve surtout aujourd'hui dans l'impossibilité d'aller voir Rym Renom et Alma à l'hôpital, le temps de terminer son isolement.

Vincent Queijo peut malgré tout se consoler en sachant que ses deux petites femmes se portent bien. "Je suis très fière de Alma, elle a pris un peu plus de poids ce matin, on voit la fin petit à petit", s'est réjoui Rym Renom. Elle aussi semble aller mieux depuis son accouchement très douloureux. La jeune femme avait également subi une nouvelle opération quelques jours plus tard. "Je suis repassée au bloc parce qu'on a dû me faire un blood patch. J'avais trop mal à la tête pendant deux jours. Je ne pouvais pas me lever du lit, c'était horrible", avait-elle révélé. Des mauvais moments qui seront certainement très vite oubliés une fois que la famille sera réunie au grand complet !