Vincent Queijo et Rym Renom parents pour la 2e fois : le sexe et le prénom du bébé enfin révélés

L'arrivée de leur deuxième enfant ne se sera pas passée comme ils l'auraient voulu mais Vincent Queijo et sa fiancée Rym Renom sont malgré tout sur un petit nuage. C'est le 16 janvier dernier qu'ils sont redevenus parents, un an et demi seulement après la naissance de leur aînée Maria-Valentina. Depuis, les nouvelles se font rares, surtout du côté de Rym. La jolie Espagnole se remet doucement de son accouchement par césarienne arrivé très tôt à cause de sa pré-éclampsie (maladie de grossesse provoquant une hypertension artérielle et la présence de protéines dans les urines). Quant à son bébé né prématurément, il a passé ses premiers jours de vie en réanimation néonatale. Seul Vincent Queijo a pu rassurer leurs fans sur les réseaux sociaux. Ce vendredi 2 janvier, c'est encore lui qui a fait une grande annonce.

L'ancien candidat de télé-réalité s'est saisi de son compte Instagram pour enfin révéler le sexe et le prénom de leur enfant. Et surprise, c'est encore une petite fille qui a pointé le bout de son nez. "ALMA QUEIJO RENOM. Une deuxième petite fille, quel bonheur immense merci @rym.renom de m'avoir offert les deux plus beaux cadeaux de ma vie, merci d'être si forte au quotidien. Je n'ai qu'une hâte, qu'on soit tous les 4 à la maison à faire des 'câlins famille'. Papa est l'homme le plus heureux du monde dans ce nouveau royaume de princesses", a-t-il légendé sous la carte de naissance de sa fille Alma, sur laquelle est indiquée qu'elle pesait seulement 2 petits kilos après l'accouchement.