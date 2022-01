"La peur de perdre notre bébé" : Rym Renom sort du silence après la naissance prématurée de son 2e enfant

Rym Renom est devenue maman pour la deuxième fois, le 16 janvier 2022. Une naissance particulière puisqu'elle est prématurée. La faute à une pré-éclampsie, une maladie de la grossesse qui associe une hypertension artérielle et la présence de protéines dans les urines. Cela peut entraîner des symptômes gênants pour la maman et ralentir la croissance du bébé. Pour la première fois, l'épouse de Vincent Queijo s'est exprimée sur son compte Instagram sur cette épreuve qu'ils ont connue.

"Après quelques jours de silence et surtout d'angoisse je retrouve enfin la force et le sourire pour vous raconter mon expérience et la fin de ma grossesse...", a tout d'abord écrit la belle brune 30 ans en légende d'une photo en noir et blanc, sur laquelle on peut découvrir Vincent et elle qui se tiennent la main, en direct de l'hôpital. Elle a ensuite rappelé qu'il y a quelques semaines, on lui avait diagnostiqué une pré-éclampsie. Elle était donc suivie de près par son gynécologue. Tous les deux ou trois jours, Rym Renom devait faire des analyses sanguines pour contrôler la maladie. Et, il y a quatre jours, elle a ressenti des contractions douloureuses qui l'ont empêchée de dormir. "Des fortes douleurs au niveau des reins, du bas du ventre et aussi des maux de tête", a-t-elle précisé.

Inquiets, Vincent Queijo et Rym se sont rendus aux urgences vingt-quatre heures plus tard et ils ont bien fait. "Après quelques contrôles la nouvelle est tombée, direction le bloc pour une césarienne d'urgence car le bébé avait un rythme cardiaque trop faible. Sur le moment je n'ai pas eu le temps de réaliser ce qui se passait, je me souviens juste de la peur et l'angoisse qui m'envahissait ... cette peur de perdre notre bébé", a poursuivi la maman de Maria-Valentina (1 an).

Mais bonne nouvelle, bébé et maman vont bien aujourd'hui. Leur petite fille ou petit garçon "respire seul" et est donc enfin avec Rym après avoir passé quelques jours en réanimation néonatale. Elle a donc tenu à remercier l'équipe qui s'est occupée d'elle ainsi que sa communauté qui l'a inondée de messages de soutien. "Et merci à toi de nous avoir sauvé mon amour @vincentqueijo", a-t-elle conclu.