Virgilia Hess (BFMTV) "terrorisée" : "Soit ça, soit je meurs"... La jeune maman à l'hôpital, son combat se poursuit

Entre le bonheur et la douleur, il n'y a parfois qu'un pas... En octobre 2022, Virgilia Hess, miss météo de BFMTV, annonçait être enceinte de son tout premier enfant. Quelques semaines plus tard, elle apprenait malheureusement être atteinte d'un cancer du sein. Depuis, la jeune femme a connu la tristesse de perdre ses cheveux et la joie de donner naissance à une ravissante petite fille prénommée Léna-Rose, le 6 mars 2023. Mais même si elle est désormais maman, Virgilia Hess doit continuer de faire face à la maladie. Aussi, elle n'échappe pas à son traitement par chimiothérapie...

En story de son compte Instagram, ce mardi 11 avril 2023, la jeune maman a donné quelques petites nouvelles à ses abonnés. Aux portes de sa quatrième séance de chimiothérapie, elle n'a pas caché son angoisse. "Bon, je vous avoue que je ne suis pas bien et encore traumatisée par les effets secondaires que j'ai eu après ma dernière chimiothérapie... J'ai peur que ça recommence, je suis même terrorisée. Mais c'est soit ça, soit je meurs. Autant vous dire que le choix est vite fait", a-t-elle écrit en story. Prête à tout pour ne pas subir à nouveau ces douleurs atroces, Virgilia Hess a essayé beaucoup de choses en parallèle de son lourd traitement. "En plus des médicaments pour limiter les effets indésirables de la chimio, j'ai fait (depuis ma dernière cure) de l'acupuncture, pris de l'homéopathie et j'ai fait appel à une magnétiseuse. On teste tout dans ces moments-là et ça a déjà aidé beaucoup de personnes. On verra si ça fonctionne sur moi, je vous dirai !", a-t-elle ensuite expliqué.

Un traitement à mi-parcours

Fait inédit, la miss météo a ensuite dévoilé une photo d'elle sur son lit d'hôpital, en plein traitement. Bien que joliment maquillée, la jeune femme paraît tout de même fatiguée et arbore un drôle de couvre-chef. "Chimio 4/8 ! Même si j'ai perdu mes cheveux, je mets le casque réfrigérant car il protège le bulbe pour la repousse. Collection printemps-été 2023, édition Curie !", a-t-elle écrit avec humour.

Heureusement, en rentrant chez elle, Virgilia Hess peut compter sur la présence de sa "princesse", son "bébé soleil" comme elle aime l'appeler. Nul doute que cette petite merveille lui donne la force quotidienne de se battre contre la maladie ! Prochaine étape dans trois semaines : un nouveau traitement "avec à la clef de nouveaux effets indésirables".