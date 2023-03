Virginie Efira et Niels Schneider bientôt mariés ? L'actrice répond sans langue de bois

Après Emmanuel Macron et Gilles Lellouche, Virginie Efira était l'invitée de dernier numéro en date de l'émission intitulée Les rencontres du Papotin, diffusé samedi 4 mars 2023 sur France 2. L'actrice belge s'est récemment retrouvée au coeur de l'actualité, étant donné qu'elle a remporté le prestigieux César de la meilleur actrice, pour sa prestation dans le film baptisé Revoir Paris, lors de la 48e cérémonie des César vendredi 24 février 2023 sur Canal+. Après s'être présentée au début de l'émission, Virginie Efira a immédiatement été questionnée sur le couple qu'elle forme avec le comédien Niels Schneider. En effet, l'une des journalistes du Papotin a voulu savoir pourquoi les deux artistes n'étaient pas mariés, alors qu'ils se fréquentent depuis 2018. "En fait, je me suis mariée il y a longtemps. J'ai 45 ans, et je me suis mariée quand j'avais 22 ans, hyper jeune, en Belgique. Et puis après, on s'est séparés. Et depuis, pour moi, l'amour ne doit pas forcément aller avec le mariage", a indiqué la comédienne.

Pour mémoire, avant de succomber aux charmes de Niels Schneider, Virginie Efira a vécu une relation amoureuse avec l'acteur Patrick Ridremont. Ils ont commencé à se fréquenter en 2000, avant de se marier à peine deux ans plus tard. Mais cette union était très loin d'enchanter le père de Virginie Efira, comme l'actrice l'a elle-même avoué. "Mon père m'a éduqué dans l'idée d'être une femme indépendante qui ne dépendait pas des hommes. Il a dû trouver très conventionnel qu'à 22 ans, je veuille me marier. Il m'avait dit qu'il ne fallait pas enfermer l'oiseau dans la cage. Il disait avec humour que c'était moins pire qu'un cancer, mais quand même", a expliqué celle qui a exercée la profession d'animatrice TV avant de se lancer dans une carrière de comédienne couronnée de succès.