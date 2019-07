Virginie Efira, ex-bimbo ? Talons et "maquillage de drag queen", elle raconte

Dans un nouvel entretien accordé au magazine Les Inrockuptibles de ce 24 juillet 2019, Virginie Efira s'est prêtée au jeu de l'interview sexy. L'occasion pour l'actrice belge de 42 ans de revenir sur son look de jeunesse inspiré des drag queens ou sur les scènes de sexe au cinéma avec son compagnon Niels Schneider.

"Un moment, je trouvais sexy les hommes qui semblaient ne pas trop vouloir de moi. C'est une petite maladie très commune dont il me semble être guérie, a d'abord confié la maman d'Ali, 6 ans. Quand j'étais plus jeune, j'avais tout l'attirail du sexy volontaire et normé. Je ne voyais pas l'intérêt de porter des vêtements qui ne laissaient pas apparaître la moitié de mes seins, je me maquillais autant qu'une drag queen, je portais exclusivement des talons et une chaîne à la cheville. Maintenant, je suis moins timide et plus vieille, je me suis calmée sur tout ça !"

Depuis qu'ils se sont donné la réplique dans le film Un amour impossible en 2018, Virginie Efira et le comédien Niels Schneider sont en couple. Une romance portée sur grand écran dans Sibyl, présenté au dernier Festival de Cannes, et dans lequel les deux acteurs ont filmé des scènes de sexe : "Elles étaient très particulières à tourner, a expliqué la jolie blonde. Je trouve que c'est mille fois mieux quand il y a de l'amour. Parce que du coup, ça permet de ne plus mettre en jeu cette question-là et de passer à quelque chose de purement sexuel."

Déjà en mai dernier, auprès de Grazia, l'actrice s'était confiée sur ces mêmes scènes de rapports charnels avec son compagnon : "Pour les scènes de sexe, j'ai déjà une intimité avec l'acteur, donc on surmonte le premier problème, le supposé 'gros problème', pour voir ce qu'on peut en faire à l'image (...). Mais Niels me dit une chose qui est juste, et qui libère vachement au moment de tourner : 'Une scène de sexe à l'écran, ça ne documente pas sur les acteurs, ça raconte les réalisateurs. (rires) C'est eux qu'on voit à nu !'"