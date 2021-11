Vivement Dimanche : Barbara Pravi à l'honneur et lookée face à Michel Drucker

Dimanche 28 novembre 2021, Michel Drucker présente deux nouveaux numéros de son émission fétiche, Vivement Dimanche sur France 2. Comme chaque semaine, l'animateur de 79 ans reçoit plusieurs personnalités sur son canapé rouge. Deux nouveaux numéros qui promettent - après la venue de Florent Pagny, sa femme Azucena et leur fille Ael - une belle après-midi sous le signe de la chanson.

Dès 15h10, l'émission sera consacrée à Barbara Pravi, venue en sandales à talons, jean foncé et petite chemise verte laissant apparaître son ventre. Pour l'occasion, la chanteuse de 28 ans a présenté son dernier album sorti fin août et baptisé On n'enferme pas les oiseaux. Un joli chemin depuis sa participation à l'Eurovision, concours où elle s'est classée en deuxième position en janvier 2021 grâce à son titre Voilà.

"Y'a quelques années encore je servais des bières au Trianon en rêvant d'y chanter un jour. Quand j'ai décidé d'être musicienne, il m'a fallu 6 ans de galères, d'expériences et de boulot acharné pour que ma musique commence à être partagée, entendue et découverte, confie-t-elle en interview pour nos confrères de Voici. Aujourd'hui, mon visage s'affiche en gros sur Times Square, au milieu d'autres artistes féminines, pour un programme Spotify qui prône l'égalité dans la musique. La vie est quand même vachement drôle parfois..."

Avec Michel Drucker, Barbara Pravi évoquera son beau parcours en compagnie d'invités prestigieux. En effet, Carla Bruni, Enzo de l'Eurovision junior, le Quatuor Modigliani et Emmanuel Chaunu, qui revisitera en dessins la vie et la carrière de la star, seront de la partie.

Et la journée n'est pas terminée ! En effet, à partir de 16h05 dans Vivement Dimanche Prochain, Michel Drucker sera entouré d'une autre bande de stars : Ben Attal, Charlotte Gainsbourg, François Morel, Laurent Gerra, Francis Ginibre et Eric Carrière (Les Chevaliers du Fiel), Suzanne Jouannet, Viktor Vincent et Yolande Moreau. Du beau monde, comme toujours !

Rendez-vous dimanche 28 novembre 2021 sur France 2 pour retrouver Michel Drucker et ses prestigieux invités dans Vivement Dimanche puis Vivement Dimanche prochain.