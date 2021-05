Vivement Dimanche : Didier Bourdon, Elie Semoun... Michel Drucker bien entouré

Ils sont nombreux à vouloir s'asseoir sur le fameux fauteuil rouge de Michel Drucker. Le dimanche 16 mai 2021, une pléiade de chanceux ont pu assurer leur promotion face au célèbre animateur. À commencer William Leymergie, venu pour parler de son nouvel ouvrage Mirebalais ou l'Amour interdit, sorti aux éditions Albin Michel, qui raconte l'histoire d'un jeune paysan costaud, à qui il va arriver des misères. Une histoire qu'il adapterait bien en série télé...

L'élément donnant une toute autre saveur au rendez-vous dominical se trouve dans l'actualité de Didier Bourdon. Le célèbre comédien de 62 ans se lance dans la musique, avec la sortie de son premier single, le bien-nommé Pourquoi tu te mets à la chanson ?, extrait de son premier album Le Bourdon. "Pourquoi tu fais plus le bouffon ? Tu vas pas faire comme ces couillons. Comme tous ces comédiens bidons. Je t'en prie, t'mets pas à la chanson", chante-t-il dans le refrain. L'occasion d'en dire plus sur cette sortie inattendue face à Michel Drucker.

Bénabar est également présent pour assurer la promotion de son neuvième album, Indocile heureux, et son premier titre Oui et alors et son clip humoristique. L'animatrice Joëlle Goron était venue présenter son livre feel-good, Trop jeune pour être vieille (ed. Denoël). Willy Rovelli est aussi invité pour parler de la reprise de son spectacle N'Ayez pas peur, et peut-être évoquer le tournage en cours de la nouvelle saison de Fort Boyard.

Pour Vivement Dimanche Prochain, Michel Drucker recevra Elie Semoun, Gérard Lanvin, le journalisteGérard Holtz, Manu Lanvin, Gwendoline Hamon, Dominique Pinon et l'animatrice Joelle Goron.

Cette émission du 16 mai 2021 marque presque deux mois depuis le retour de Michel Drucker à l'écran. Après six mois d'absence suite à de lourdes opérations causées par une endocardite infectieuse, puis pour un triple pontage et l'infection de sa cicatrice, l'animateur de 78 ans avait fait un retour triomphal à la télévision.

Rendez-vous le 16 mai à partir de 15h05 sur France 2 pour le nouveau numéro de Vivement dimanche puis Vivement dimanche prochain.