Vivement dimanche: Hommage à Jacques Chirac, sa fille Claude présente

Ce 26 septembre 2021 marque une date importante. Il s'agit de l'anniversaire de la mort de Jacques Chirac. L'ancien président de la République est décédé ce jour-là en 2019 à l'âge de 86 ans des suites d'un insuffisance rénale. Il a laissé derrière lui sa femme Bernadette et leur fille Claude (63 ans). Cette dernière s'est joint à Michel Drucker pour lui rendre hommage dans Vivement dimanche (France 2) lors d'une émission spéciale. La conseillère en communication n'a pas manqué de s'accompagner de Sumette, le bichon que l'animateur avait offert à Jacques Chirac sur son plateau en 2009.

C'est d'ailleurs cette année-là que le président a offert sa toute dernière apparition télévisuelle. Sa santé était à l'époque déjà défaillante. "On m'avait dit : 'Il est fatigué'. Il avait eu, plusieurs années auparavant, son AVC. On a déjeuné juste après, il est allé faire sa sieste... et je savais qu'on ne le reverrait plus. Je savais qu'il ne reparlerait plus. Il était très fatigué", s'est souvenu Michel Drucker dans C à vous ce jeudi 23 septembre.

Dans la deuxième partie de l'après-midi, dès 16h05, Michel Drucker va changer de registre pour évoquer l'actualité d'une poignée de nouveaux invités. Cristiana Reali est invitée à faire la promotion de son nouveau spectacle Les Combats d'une effrontée au théâtre. Michel Leeb a lui aussi eu l'opportunité de remonter sur scène avec la pièce Inavouable, dans laquelle il donne la réplique à Florence Pernel, à la Comédie des Champs-Elysées. Le comédien s'épanchera donc sur le sujet auprès de Michel Drucker. Zabou Breitman aura également le plaisir de défendre sa nouvelle pièce Dorothy, qu'elle a écrit et mis en scène et pour laquelle elle tient le rôle principal : celui de Dorothy Parker, l'une des écrivaines les plus influentes du 20e siècle aux États-Unis.

Il y aura également un peu de musique avec Yves Duteil qui n'a pas oublié d'apporter avec lui sa guitare sur le plateau. L'auteur-compositeur de 72 ans évoquera sans doute par ailleurs son livre Chemins de liberté sorti le 6 mai dernier.

Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain ce 26 septembre 2021 sur France 2 à partir de 15h10.