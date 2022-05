Vivement dimanche : Michèle Bernier en promo avec Bérengère Krief et Guy Marchand, une folle histoire !

Michel Drucker présente un numéro inédit de Vivement dimanche ce dimanche 8 mai 2022 dès 15h10 sur France 2. L'animateur toujours aussi en forme à 79 ans, même après avoir connu de lourds problèmes de santé, reçoit cette semaine le casting du film Les Folies Fermières réalisé par Jean-Pierre Améris, à savoir Michèle Bernier, Bérengère Krief et Guy Marchand. Le long-métrage retrace l'incroyable histoire de David Caulette, un agriculteur en polyculture élevage dans le Tarn qui a sauvé son exploitation au bord de la faillite en montant avec son épouse un cabaret à la ferme. "Il y avait vraiment matière à faire un film avec un héros, David, ce jeune paysan qui a un but : sauver sa ferme. Et pour atteindre ce but, il a des idées : faire venir des artistes, donc un monde qui lui est complètement étranger", a jugé le réalisateur pour Franceinfo.

Le vrai David Caumette sera également présent pour relater sa folle aventure. Et d'après ses premiers dires pour nos confrères de Franceinfo, il a été très satisfait du résultat du film. "Quand vous voyez un film qui retrace à 70% votre vie, avec (...) tout ce qu'il a réussi à comprendre sans que je lui dise, le rapport entre les artistes et les agriculteurs, le rapport entre moi et mes parents, mon grand-père, tous les conflits intergénérationnels qu'il y avait et qui sont retracés dans le film... Je trouve ça très réaliste", a-t-il confié.

À noter que d'autres comédiens sont également à l'affiche du film mais absents de Vivement dimanche, dont Alban Ivanov, Sabrina Ouazani et Moussa Maaskri. Les Folies Fermières est à découvrir au cinéma dès le 11 mai prochain. Le cabaret est quant à lui ouvert toute l'année à Garrigues.

Michel Drucker rendra l'antenne plus tôt cette semaine et il n'y aura donc pas de Vivement dimanche prochain. Et pour cause, la chaîne diffusera à la place dès 16h05 le 1/4 de finale de la Coupe d'Europe de Rugby qui opposera le Racing 92 aux Sale Sharks.

Vivement dimanche dès 15h10 sur France 2 le 08 mai 2022.