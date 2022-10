Vivement dimanche : Qui sont les invités du 2 octobre 2022 ?

Michel Drucker donne encore une fois rendez-vous sur France 3 à ses fidèles téléspectateurs pour un nouveau numéro de Vivement dimanche. Pendant 1h30, l'animateur va recevoir plusieurs artistes et débriefer de leur actualité. En première partie de ce 2 octobre, il proposera un hommage à Bourvil, en compagnie de l'économiste Philippe Raimbourg, l'un de ses fils.

André Raimbourg de son vrai nom était une véritable figure populaire dans les années 40 et 50. Il a d'abord connu le succès avec la musique, en se créant un rôle caricatural de paysan un peu benêt, puis avec des spectacles comme La Route fleurie, Pacifico ou encore La Bonne Planque. Fort de ces expériences, Bourvil s'est ensuite dirigé vers le cinéma, où il a joué dans des comédies avant d'alterner avec le dramatique. Son rôle de chômeur faisant du marché noir sous l'Occupation dans La Traversée de Paris (1956) lui avait d'ailleurs valu le prix d'interprétation de la Mostra de Venise. Bourvil est resté une grande vedette jusqu'à sa mort en 1970, à l'âge de 53 ans. Le caricaturiste Emmanuel Chanu sera là pour revisiter en dessins la vie et la carrière de l'artiste.

En seconde partie d'émission, Michel Drucker reviendra dans le présent en accueillant sur son plateau les navigateurs français Loïck Peyron et Amélie Grassi, en marge du départ de la course du Rhum attendue le dimanche 6 novembre prochain. L'animateur donnera également la parole à Josiane Balasko et Armelle, munie d'une canne pour se déplacer. Les deux comédiennes viendront parler de leur nouvelle pièce de théâtre intitulée Un chalet à Gstaad, qu'elles jouent au Théâtre des nouveautés depuis le 28 septembre et jusqu'au 31 décembre. Une comédie écrite et mise en scène par Josiane Balasko elle-même. Cette dernière sera par ailleurs soutenue en coulisses par son mari George Aguilar.

Patrick Fiori et Christophe Mondolini viendront quant à eux parler de leur collaboration sur l'opus Corsu - Mezu Mezu 2 et l'ex-chroniqueuse de Quotidien Laura Felpin fera la promotion de son premier one-woman show, Ça passe. Enfin, l'artiste québecois Anthony Kavanagh sera présent pour évoquer sa tournée avec son dernier spectacle Happy.