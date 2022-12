Vivement dimanche : Mathilde Seigner à l'honneur face à Faustine Bollaert en total look noir

Jour férié ou non, Michel Drucker continue de donner rendez-vous aux téléspectateurs ce 25 décembre 2022 pour proposer à ses fidèles téléspectateurs un nouveau numéro de Vivement dimanche. Cette semaine, l'animateur va s'entretenir avec Mathilde Seigner, son invitée principale. La comédienne qui fait son retour au cinéma après une bonne année de pause, sera accompagnée des acteurs Bernard Lecoq, Andréa Ferréol, Anne Benoît, Myriam Boyer, Brigitte Roüan et Patrick Rocca à qui elle donne la réplique dans Choeur de Rockers, attendu au cinéma le 28 décembre 2022.

Le film réalisé par Ida Techer et Luc Bricault et inspiré d'une histoire vraie raconte l'histoire d'Alex (interprétée par Mathilde Seigner), une chanteuse dont la carrière peine à décoller qui accepte un drôle de job : faire chanter des comptines à des retraités. Mais le groupe de séniors sur lequel elle tombe veut tout faire sauf chanter des chansons pour enfants. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est faire du rock ! Le caricaturiste et dessinateur de presse Emmanuel Chaunu sera comme d'habitude aux côtés de Michel Drucker pour revisiter en dessins la vie et la carrière de Mathilde Seigner.

En seconde partie d'émission, Michel Drucker recevra Faustine Bollaert qui termine une nouvelle année très réussie sur France 2, chaîne sur laquelle elle se voit confier de plus en plus d'émissions comme Prodiges au cours de la semaine qui a été encensée.

Marc Lavoine viendra de son côté défendre son nouveau tube La Fin d'une Histoire, qu'il chante en duo avec la jeune artiste Zoé Madimmi. Ils devraient être suivis par le producteur Dominique Besnehard, récemment vu au sein du jury Miss France, et par l'acteur Pio Marmaï, actuellement à l'affiche du film Tempête, sorti au cinéma le 21 décembre. Il sera accompagné de sa jeune partenaire de jeu Carmen Kassovitz, qui n'est autre que la fille de Mathieu Kassovitz, âgée de 20 ans seulement et qui promet déjà de faire parler d'elle pour ses talents d'actrice !

Vivement dimanche, ce 25 décembre 2022 sur France 3