Carmen Kassovitz : La fille de Mathieu Kassovitz, craquante et sans chaperon à la Fashion Week

L'obsession de la planète Mode pour les enfants de stars et influenceurs est toujours d'actualité ! Elle profite à Carmen Kassovitz, qui devient une habituée de la Fashion Week parisienne. Après avoir découvert la nouvelle collection Saint Laurent au côté de son père Mathieu Kassovitz, la jeune actrice et mannequin a assisté sans lui à son deuxième défilé de la semaine...

Carmen Kassovitz n'a plus besoin de chaperon pour se rendre à la Fashion Week ! La jolie brune en a retrouvé la ferveur jeudi soir (3 mars 2022) en assistant au défilé Isabel Marant. La créatrice a présenté sa collection automne-hiver 2022-2023 au Jardin du Palais-Royal, dans le 1er arrondissement. Carmen comptait parmi ses chanceux spectateurs.

Naturellement habillée en Isabel Marant avec une veste et une robe blanches de la collection printemps-été 2022, la comédienne bientôt à l'affiche du film Ma Nuit (en salles le 9 mars) a pris un malin plaisir à enchaîner les poses pour les chasseurs de street style. Ces derniers ont également vu passer la youtubeuse Léna Mahfouf (dite "Léna Situations), Karin Viard, la Britannique Alexa Chung ou encore la chanteuse et réalisatrice américaine Teyana Taylor. Kailand Morris, le fils du chanteur Stevie Wonder, ainsi qu'Ariel Wizman étaient également présents. Tous ont scruté avec la plus grande attention les tenues portées par les mannequins castés, modèles dont faisaient partie les omniprésentes soeurs Gigi et Bella Hadid.