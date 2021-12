"La fidélité n'est pas une chose très intéressante" : Mathieu Kassovitz, divorcé, 3 enfants, sans tabou

Acteur acclamé dans Le Bureau des légendes, réalisateur sans concession à qui l'on doit, entre autres, La Haine, et voix off charismatique pour des documentaires - c'est son timbre que vous entendez dans la passionnante série historique Apocalypse -, Mathieu Kassovitz (54 ans) est une personnalité française inclassable. C'est à lui qu'avait fait appel l'équipe de l'émission Face à Baba pour son premier numéro avec Eric Zemmour. Diffusée en direct ce 16 décembre 2021 et présentée par Cyril Hanouna, ce show promet des étincelles, malheureusement, celui qui déteste la langue de bois a dû annuler sa venue car il a été testé positif à la Covid-19. Dans une interview datant de 2017, il montrait à quel point il pouvait parler avec franc-parler de tous les sujets, même les plus intimes.

Dans le magazine Amour, sexualité : mode d'emploi, Mathieu Kassovitz avait longuement discuté du couple et de ses relations avec les femmes pour le premier numéro de cette revue, publiée il y a quatre ans. Ainsi, il avait exploré la notion de fidélité : "Le schéma que l'on connaît depuis trois mille ans ne fonctionne plus. Avec mon expérience de vie, mes deux divorces, mes trois enfants, je le sais. Avant, on ne sortait pas de son village, on ne connaissait qu'une femme dans sa vie et les tentations étaient rares. Aujourd'hui, on bouge, on voyage, c'est très difficile de ne pas rencontrer d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres tentations. (...) Je ne trouve pas que la fidélité soit une chose très intéressante. (...) S'enfermer dans la fidélité empêche de vivre des choses, de vibrer, de découvrir de nouveaux horizons et de s'améliorer dans sa vie d'homme. L'infidélité purement charnelle ne doit pas faire souffrir car ce n'est qu'une blessure d'ego. Celle qui est psychologique et qui fait tomber amoureux oui, c'est terriblement douloureux pour l'autre." De son expérience, il tire cette remarque : "Le modèle classique du couple, la jalousie, l'envie de posséder vous dévore. Pour comprendre que tout cela est voué à l'échec, il faut deux ou trois divorces, des échecs cuisants."

A l'époque de cet entretien, Mathieu Kassovitz était en couple avec Aude Legastelois Bidé, une experte en boxe thaï et chanteuse, aussi discrète que lui. Il est le père de trois enfants : Carmen comédienne et mannequin, dont la mère, Julie Mauduech, joue dans le premier film de son père Métisse, et Ava et Max, qu'il a eu avec Aurore Lagache, actrice et figure de la mode.

Féru de politique mais parfois trop sanguin, Mathieu Kassovitz ne fait partie des intervenants qui auront à débattre avec Eric Zemmour, candidat à la présidentielle, mais a pu lui faire un message vidéo éloquent, dévoilé au début de l'émission Face à Baba. Refusant depuis toujours de manier la langue de bois, ce qui lui avait valu des critiques dans le monde du cinéma, il ne restera pas de marbre face au polémiste réactionnaire reconverti en homme politique d'extrême-droite.