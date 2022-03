Fashion Week : Demi Moore, Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg... Beautés nocturnes à la Tour Eiffel

"Paris me manque", avait écrit Demi Moore sur Instagram le 2 décembre dernier. Elle y a fait son retour pour la Fashion Week. L'actrice de 59 ans en a regoûté la ferveur mardi soir en assistant au défilé Saint Laurent, et y a croisé les amies de la maison, Catherine Deneuve et Charlotte Gainsbourg.

Saint Laurent et son directeur artistique Anthony Vaccarello ont présenté leur collection prêt-à-porter pour la saison hiver 2022 ce mardi 1er mars. Le défilé a eu lieu sur la Place du Trocadéro, dans le 16e arrondissement. Demi Moore s'y est rendue, habille d'une combinaison noire à boutons dorés révélant son joli décolleté.

Contrairement à la Fashion Week d'octobre 2021, Demi Moore n'est plus accompagnée de sa fille Scout LaRue (30 ans, née de son mariage à Bruce Willis). La comédienne se lance dans un marathon mode similaire et s'est mesurée, mardi soir, aux habituées des défilés Saint Laurent, que sont Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle. Les trois spectatrices s'étaient entièrement vêtues de noir, à l'exception pour Catherine Deneuve, d'un manteau en fourrure beige.

Saint Laurent a également reçu Rossy de Palma, Nora Arnezeder, la créatrice Victoria Beckham, son fils Romeo, la chérie du jeune homme, Mia, ainsi que le top model Eva Herzigova.

Bien que destiné aux femmes, le prêt-à-porter intéresse aussi les hommes. Les réalisateurs Pedro Almodovar (arrivé avec Donatella Versace), Mathieu Kassovitz (accompagné de sa fille Carmen) et Gaspar Noé, les acteurs Niels Schneider et son petit frère Vassili Schneider, Riz Ahmed et Augustin Trapenard ont également assisté au défilé Saint Laurent.

Anthony Vaccarello a reçu l'ovation d'un public cinq étoiles !