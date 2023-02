Vivement dimanche : Salvatore Adamo à l'honneur et une star culte des années 80 invitée

Le chanteur compte fêter ses 60 ans de carrière avec la sortie de son dernier opus, In french please, où il revisite en français 14 grands tubes des plus grands artistes, de Bob Dylan à Elton John . Il enchaînera dès mars prochain avec une tournée prévue en France , Belgique et Canada... "C'est irréel d'avoir bientôt 80 ans. Il faudra me pousser dehors. Mais je compte sur mon entourage... Ma femme me le dira, elle ne m'épargne pas quand il le faut", confiait-il au Parisien. Le caricaturiste et dessinateur de presse Emmanuel Chaunu sera également aux côtés de Michel Drucker pour revisiter en dessins la vie et la carrière de Salvatore Adamo.