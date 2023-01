Vivement dimanche : Gérard Jugnot rejoint par son fils Arthur, Indira Ampiot (Miss France 2023) avec sa sublime maman

Michel Drucker présente un numéro inédit de Vivement dimanche ce 8 janvier dès 13h30. Cette semaine, l'animateur va s'entretenir en première partie avec Gérard Jugnot, accompagné de son fils Arthur Jugnot. En ce moment, ils se donnent la réplique dans la pièce de théâtre Le jour du Kiwi, de Laëtitia Colombani.

Une première pour l'ancienne star des Bronzés et le mari de Flavie Péan. "J'ai attendu quand même que lui puisse avoir une vraie légitimité car, dans le théâtre il a fait beaucoup de choses. Il dirige trois ou quatre théâtres. Il met en scène. Il déborde d'activité", avait expliqué Gérard Jugnot dans l'émission En aparté. Il expliquait néanmoins que ce n'était pas évident de collaborer avec son fils. "S'il foire un truc, ou s'il ne joue pas comme j'aurais aimé, ça m'énerve (...) Ça se termine toujours par 'ta loge est mal rangée'. 'Qu'est-ce que tu as bouffé ce midi ? Encore des saloperies'", racontait-il. Le caricaturiste et dessinateur de presse Emmanuel Chaunu sera également aux côtés de Michel Drucker pour revisiter en dessins la vie et la carrière de Gérard Jugnot.

Florence Pernel rejoindra ensuite à son tour le plateau de l'émission de France 3. La comédienne de 60 ans évoquera certainement l'arrêt de la série Crime à... qu'elle portait depuis huit ans et dont le tour dernier épisode est attendu ce samedi 7 janvier.

En seconde partie d'émission, Michel Drucker recevra Michel Leeb et Francis Huster. Les deux comédiens ont prévu de se produire sur la scène du Théâtre des Nouveautés dès le jeudi 19 janvier prochain pour leur nouvelle pièce Les Pigeons.

L'humoriste Virginie Hocq viendra également parler de son actualité. Et enfin, Michel Drucker aura le plaisir de rencontrer Indira Ampiot, notre nouvelle Miss France 2023 élue en décembre dernier. La jeune femme de 18 ans sera accompagnée de sa mère Béatrice, laquelle a également un passé de Miss.

Vivement dimanche dès 13h30 ce 8 janvier 2023 sur France 3