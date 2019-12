Vivement dimanche : Vincent Cassel et Roméo Elvis complices chez Michel Drucker

Dimanche 8 décembre 2019 sera diffusé un nouveau numéro de Vivement dimanche et Vivement dimanche prochain. Michel Drucker a reçu cette fois encore un panel de personnalités de premier plan venues défendre leurs derniers projets sur France 2 en s'installant sur le désormais célèbre canapé rouge.

Dès 14h20, l'animateur débutera donc avec Vivement dimanche. Pour l'occasion, il recevra l'acteur Vincent Cassel, le rappeur Roméo Elvis, l'animateur radio Yves Calvi et la réalisatrice Nathalie Serrault. Le mari de Tina Kunakey évoquera son dernier long métrage, Hors normes, la grande surprise cinématographique de cette fin d'année, et se montrera très complice avec le frère d'Angèle. Après le tournage, les deux hommes ont d'ailleurs immortalisé leur rencontre et ont partagé l'image sur leurs réseaux sociaux. Le chanteur belge aura également le plaisir de se voir remettre un disque de platine des mains de Michel Drucker, lui qui fait partie des révélations musicales de l'année.