Vivien (Mariés au premier regard) transformé physiquement : il dévoile un avant/après "remarquable"

Les choses se concrétisent pour Vivien et Charline. Trois ans après leur rencontre dans Mariés au premier regard (en 2019), le couple se prépare à célébrer leur troisième mariage ! Et oui, après deux unions limitées en places, les parents de Victoire (née en janvier 2021) espèrent bien pouvoir enfin célébrer leur amour en grande pompe au cours de l'été prochain. Et pour l'occasion, l'ancien candidat de M6 a décidé de se métamorphoser.

En effet, sur Instagram dimanche 15 mai 2022, Vivien a partagé un avant/après bluffant en story Instagram. Le jeune homme s'est intensément mis au sport ces derniers mois et a obtenu le résultat escompté. Exit le gros bidou, les poignées d'amour et les joues potelées, le mari de Charline a aujourd'hui une silhouette bien dessinée et sculptée et affiche fièrement quelques abdos.

Pour en arriver là, Vivien s'est aidé d'un coach sportif. Sur la page Instagram de ce dernier, on en apprend un peu plus sur la transformation du candidat. "Comme objectif, je me suis fixé de me remettre en forme physiquement et visuellement pour mon mariage cet été. Voilà six mois qu'Alex me coach. La progression fut fulgurante. 7 kilos en moins sur la balance et surtout une transformation physique remarquable", lit-on.

Le coach Alex précise de son côté que son client "souhaitait tout simplement un équilibre dans sa vie pro/perso et ses objectifs sportifs". Ainsi, un programme adapté lui a été proposé. "La fréquence d'entrainement en musculation était donc limité à 1 ou 2 séance par semaine, le reste de son programme était concentré autour de la natation. La mise en place d'un plan alimentaire millimétré à donc été indispensable à l'atteinte de ses objectifs", a-t-il expliqué.