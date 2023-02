Votre enfant va adorer ces jouets poupons

Achetez cette poupée caucasienne JC Toys pour 20,93 € sur Amazon

Le bébé vient d'ouvrir les yeux, votre enfant doit s'en occuper. Eh oui, le rôle de parent n'est pas de tout repos. Il suffit en revanche de regarder sa petite tête, et tous les soucis semblent envolés. Ses bras, jambes, et tête sont articulés pour pouvoir les bouger à l'envie et le rendre encore plus vivant. Avec sa taille de 27,9 cm, votre petit n'aura pas de difficulté à le tenir dans ses bras. Le bébé n'est bien sûr pas tout nu. Il porte une adorable grenouillère blanche à fleurs roses. Couleur que l'on retrouve sur son bonnet qui se pare d'une bande blanche aux mêmes fleurs que le vêtement. Une couverture pink permet de l'emmailloter pour qu'il passe une sieste des plus paisible. Une fois rendormi, votre enfant peut enfin souffler un peu !

2. L'ensemble d'accessoires pour poupée Prextex

Une fois que votre enfant a son poupon, il lui faut tout un équipement à sa disposition pour bien s'en occuper. C'est qu'un bébé demande énormément d'attention, vous êtes bien placé pour le savoir. Les postes les plus importants sont sans conteste ceux de la nourriture et du bain. Votre petit doit avoir tous les éléments à sa disposition pour préparer les biberons et petits pots de son enfant et pour le laver tous les jours. Plutôt que d'acheter ces produits en plusieurs lots, optez pour un tout-en-1 avec ensemble d'accessoires pour poupée Prextex. Son prix n'est en plus pas excessif sur Amazon. Il vous faudra ainsi 39,99 € pour l'obtenir.

Tout pour le repas et le bain