Votre enfant va être plus tendanque que jamais avec ces Vans à prix cassé

Achetez ces Vans Wards Canvas pour 31,68 € sur Amazon

Le style décontracté est la nouvelle tendance, et c'est peu de le dire. L'allure californienne fait des ravages depuis quelques mois, boostée par les célébrités qui y ont succombé. Elle est en effet devenue la signature mode d'Hailey et Justin Bieber notamment. C'est maintenant au tour de votre bout de chou de devenir un vrai fashion addict avec ces Vans Wards Canvas. Il s'agit des modèles iconiques de la marque, raison de plus pour les adopter. Sa matière en toile est ultra confortable pour le pied, tout comme sa semelle épaisse en caoutchouc. Son noir profond permet de la porter avec n'importe quelle pièce. Et ses détails blancs apportent un contraste moderne des plus réussis. Parfait pour courir, jouer et se balader, ces Vans vont devenir les chaussures préférées de votre petit.