Wafa (Koh-Lanta) hospitalisée : elle dévoile sa nouvelle opération de chirurgie esthétique

Wafa a inquiété ses abonnés Instagram, le 5 octobre 2021. L'ancienne candidate de Koh-Lanta (2010 et 2012) a révélé qu'elle était à l'hôpital. Très vite, elle s'est donc expliquée en story.

Mardi, l'épouse d'Oliver Brunsdon s'est dévoilée dans une chambre d'hôpital. Elle posait en blouse et les internautes ont découvert qu'elle était perfusée. Nombreux sont donc ceux à s'être demandés si elle avait un souci de santé. Face aux questions de ses fans, Wafa a rapidement brisé le silence. Ainsi, ils ont découvert qu'à l'origine, elle était venue faire une mammographie, car des femmes de sa famille ont souffert du cancer du sein. Mais, quand elle l'a faite, elle s'est rendue compte qu'elle avait "un sein à la moitié du ventre et un autre un peu plus haut". "Donc j'ai décidé de refaire ma poitrine", a-t-elle précisé.

La maman de Manel (14 ans, issue d'une précédente relation), Jenna et Aaron (3 ans et 5 mois, nés de son union avec Oliver) savait qu'elle pouvait être critiquée. Très vite, elle a donc justifié sa décision d'avoir une fois de plus eu recours à la chirurgie esthétique pour sa poitrine. "Je pense que toutes les mamans qui ont eu des enfants et qui ont eu la poitrine qui était déformée passent par là pour retrouver une poitrine plutôt jolie. J'ai allaité mes trois enfants et j'avais une poitrine qui n'était plus très jolie. Donc voilà, je l'ai fait. J'ai refait ma poitrine", a-t-elle expliqué.

Wafa a ensuite précisé qu'en plus d'avoir un sein qui était "très bas", il y avait un excès de peau en bas de sa poitrine. Le chirurgien le lui a donc coupé et en a profité pour changer ses prothèses, qu'elle avait faites il y a neuf ans. "Aujourd'hui, je pense que je n'aurais plus d'enfant, donc j'ai décidé de prendre soin de moi", a-t-elle conclu.