Wafa (Koh-Lanta) nourrie par la prod' : ses révélations sur son aventure

Alors que Koh-Lanta All Stars 2021 s'annonçait exceptionnelle, avec la participation d'aventuriers légendaires, la saison a été quelque peu ternie par les scandales de tricherie. Invitée sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8) mardi 14 décembre, Wafa - qui a participé à l'émission en 2010 - a fait une révélation qui devrait encore faire du bruit.

Hier soir était diffusée la finale de Koh-Lanta All Stars 2021. Juste avant qu'elle ne soit à l'antenne, les chroniqueurs ont donné leur avis concernant les affaires de tricherie. Après avoir dit que les dîners clandestins étaient choquants, Guillaume Genton a précisé que ce n'était "pas la première fois que la production donnait à manger aux candidats". Intrigué, Cyril Hanouna a donc demandé à Wafa si cela avait été le cas lors de sn aventure au Vietnam. "Alors nous, on nous avait donné un milk-shake à la banane avec du chocolat. C'était vraiment pour qu'on ait du peps, juste avant les épreuves. C'était vraiment à la fin", a donc répondu l'épouse d'Oliver Brunsdon. Une déclaration qui devrait accentuer la grogne du public.

Des tricheries qui ont tout bouleversé

Les téléspectateurs de TF1 n'ont en effet que peu apprécié de découvrir que Teheiura avait triché. L'aventurier a en effet avoué à Denis Brogniart, lors du tournage, qu'il avait fauté. Il avait donc été exclu du jeu. Mais faute avouée, à demi pardonnée. Le public est en effet passé outre. En revanche, il a plus de mal à digérer l'affaire des dîners clandestins dans laquelle seraient impliqués Claude Dartois et Laurent Maistret. Les soirs de Conseil, quatre à cinq aventuriers se sont rendus au Sunset Beach Motel, une fois les gardiens endormis, pour se remplir la panse. La production, qui a mené l'enquête, serait en possession d'une photo. Les deux finalistes auraient même fait du chantage à la production pour des pains au chocolat.

Face à toutes ces révélations, la production a préféré ne pas désigner de gagnant (à savoir Claude qui avait reçu le plus de votes). Les 100 000 euros en jeu seront reversés au profit du fonds pour Bertrand-Kamal, dédié à la recherche du pancréas et créé après la mort de l'aventurier de Koh-Lanta, Les 4 Terres en septembre 2020. "Ce soir, je ne suis ni triste ni déçu de ne pas avoir le titre [les votes ont été invalidés mais il était arrivé en tête, NDLR] ! Ma véritable victoire sur toutes ces aventures restera votre soutien, vos messages, vos sourires et nos échanges. Dans le contexte actuel de doutes, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4eme aventure ne pouvait avoir d'autre fin. La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse vous les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique, la lumière ou faire le buzz", a écrit Claude une fois la finale terminée. Pour l'heure, son acolyte ne s'est pas exprimé.