Wafa (Mamans & Célèbres) : Pour ses enfants, elle met en garde certains fans (EXCLU)

Tout roule pour Wafa. L'ancienne candidate de Koh-Lanta, aujourd'hui au casting de Mamans & Célèbres est autant comblée personnellement que professionnellement. Son statut d'influenceuse lui permet de partager son quotidien avec plus de 200 000 personnes sur les réseaux sociaux. Un rôle qui la réjouit, si tant est qu'elle en garde le contrôle. Car oui, Wafa n'échappe pas à l'insistance déplacée de certains fans de temps à autres...

Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, elle a révélé ce qui la fait sortir de ses gonds. Parmi ces choses, se trouvent donc les personnes trop envahissantes, notamment autour de ses enfants, elle qui est maman de deux filles, Jenna (née en 2018 de ses amours avec son mari Oliver) et Manel (issue d'une précédente relation). "Ça me vénère de ouf les fans qui photographient mes enfants ou genre qui nous snappent quand on est au resto, ça me vénère de ouf", nous explique-t-elle. Et d'ajouter: "Tout simplement parce que je suis une personne très très accessible, je ne refuse jamais une photo, je ne refuse jamais une discussion, je suis très très sociable, donc quand on le fait derrière mon dos, ouais ça me vénère".

Chaque parent éduque ses enfants comme il l'entend

Et il est vrai que Wafa ne cache rien à sa communauté, qu'il s'agisse de sa vie ou celle de ses enfants. Elle leur a même créé des comptes Instagram, qu'elle gère elle-même. "J'ai promis à Manel qu'elle pourra avoir Instagram seule quand elle sera au lycée, en attendant je suis très très vigilante, elle y a accès mais elle regarde toujours en ma présence", précise la jolie brune. Nul besoin donc de prendre des photos volées.

Autre chose qu'elle ne supporte pas : ceux qui se permettent de critiquer sa façon d'éduquer ses enfants. "Pour moi chaque enfant est différent, chaque parent éduque ses enfants comme il l'entend, je pense qu'il faut s'occuper de sa vie, de ses enfants, avant d'aller donner des conseils d'éducation aux autres", déclare-t-elle très cash. À contrario, Wafa n'est pas du tout vénère qu'on lui parle constamment d'avoir un troisième bébé car pour Oliver et elle c'est "la suite logique". Et justement, le couple a récemment annoncé la nouvelle grossesse de la jeune femme !

