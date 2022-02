Wanda Nara : La femme d'Icardi a-t-elle eu une relation torride avec une légende du football ?

Les derniers mois du couple formé par Mauro Icardi et Wanda Nara ressemble à des montagnes russes émotionnelles. L'un des couples les plus connus du football mondial s'est écharpée pendant plusieurs jours sur Instagram sur fond de tromperie de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Malgré les secousses, les deux amoureux ont réussi à mettre leurs différends de côté et après des excuses du coéquipier de Messi et Neymar, l'influenceuse de 35 ans a décidé de pardonner à son homme.

Tout semble aller pour le mieux désormais entre Wanda et le père de ses deux filles, mais avant cette belle histoire d'amour, cette dernière a déjà connu d'autres sportifs bien connus. En couple pendant longtemps avec Maxi Lopez, elle aurait également connu une aventure torride avec une véritable légende du football, si l'on en croit Mirtha Legrand, une présentatrice argentine. Interrogée par le média La Nacion, elle explique qu'elle a passé une nuit dans un hôtel en compagnie de Wanda, qui était apparemment bien occupée avec nul autre que Diego Maradona ! "Quand j'étais sur le point de sortir, elle s'est approchée de moi et m'a dit 'Pourquoi tu ne m'invite pas à déjeuner ?'. J'ai répondu : 'Tu étais avec Maradona hier soir ? Car vous ne m'avez pas laissé dormir cette nuit'", se rappelle-t-elle.

Jétais dans la suite présidentielle, à côté d'eux, et je ne pouvais pas dormir à cause du bruit

Wanda Nara aurait donc passé une nuit très mouvementée en compagnie du pibe de oro (le gamin en or) à en croire Mirtha Legrand. "'Jétais dans la suite présidentielle, à côté d'eux, et je ne pouvais pas dormir à cause du bruit. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils déménageaient peut-être les meubles", s'amuse-t-elle, avant de conclure : "Cette histoire est vraie et elle s'est produite il y a de nombreuses années. J'ai été un témoin auditif de leur rencontre".

De son côté, Wanda Nara a toujours démenti cette rumeur, mais après les paroles de la présentatrice argentine, il semblerait bien qu'il se soit passé quelque chose entre la belle blonde et l'ancienne gloire du football.