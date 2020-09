Wejdene et Aya Nakamura : Les internautes en ébullition à cause d'une photo...

Plus le temps avance, plus Aya Nakamura accroît sa popularité à l'étranger. Elle est l'artiste féminine française la plus écoutée au monde, elle qui a passé la barre des 20 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify en août dernier, devenant ainsi la 130e artiste la plus écoutée sur la planète. Wejdene, par ailleurs cible de critiques, semble bien partie pour suivre ses traces.

Son premier album, 16, devrait ainsi comporter plusieurs feats. Si Aya Nakamura est confirmée, il faudra patienter encore un petit peu pour connaître la tracklist. Beaucoup attendent des collaborations avec Eva Queen, Jul ou même Booba, après un échange énigmatique des deux artistes sur Instagram.