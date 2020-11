Wentworth Miller explique pourquoi il ne veut plus jamais jouer dans Prison Break

Il semblerait que l'aventure carcérale soit définitivement terminée. En 2017, les téléspectateurs faisaient leurs adieux à la série Prison Break en conservant quelques espoirs. La cinquième et ultime saison avait déjà été une surprise... et l'un des acteurs principaux du programme avait laissé entendre, très récemment, qu'une sixième était en cours de route. Le problème, c'est qu'elle se ferait sans la tête d'affiche, Wentworth Miller, comme il l'a expliqué sur son compte Instagram. "Je me retire de tout ce qui concerne Prison Break, a-t-il précisé. Officiellement. Je ne veux plus jouer de personnages hétérosexuels. Leurs histoires ont déjà été racontées. Donc non. Plus de Michael. Si vous êtes un fan de la série et que vous espériez une nouvelle saison... Je comprends votre déception. Je suis vraiment désolé."

Beaucoup tombent de haut depuis que Wentworth Miller a renié pour toujours le rôle de Michael Scofield. D'autant qu'à la fin du mois de septembre, son binôme Dominic Purcell - l'interprète de Lincoln Burrows - apportait un peu de joie dans nos chaumières en dévoilant qu'il y aurait bien une suite à Prison Break. "Rumeur numéro 1, je suis vieux. Oui. J'ai 50 ans, écrivait-il. Rumeur numéro 2, je suis chauve. Non, j'ai la tête pleine de cheveux. Certaines personnes m'ont juste demandé de la raser. Rumeur numéro 3, une sixième saison est sur le point d'arriver. Oui. Rumeur numéro 4, est-ce que j'aime les êtres humains ? Non. Pas des masses. Vraiment, pas vraiment."