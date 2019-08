Wingsuit : Angelo Grubisic, ingénieur passionné, meurt lors d'un saut

La triste nouvelle de cette fin de semaine concerne Angelo Grubisic. L'ingénieur britannique amoureux de base jump est mort en plein saut. Il avait 38 ans.

L'information a été officialisée par la famille du défunt. Angelo Grubisic est mort mardi 20 août 2019 en Arabie saoudite, au cours d'un saut de base jump. "Angelo a perdu la vie en faisant ce qu'il aimait le plus, un vol en wingsuit [nom des combinaisons portées par les pratiquants de base jump, NDLR], et nous voulons nous assurer que le monde connaît ses réussites et ses ambitions, et célébrer la trace qu'il a laissée sur nos vies, écrit la famille dans un communiqué. Angelo a captivé les coeurs et les esprits de chaque personne qui a eu le privilège de le rencontrer et de travailler avec lui."

Angelo Grubisic avait consacré sa vie au base jump, il travaillait sur la conception de combinaisons plus aérodynamiques et plus sûres. Il avait fondé le projet Icarus à la faculté de Southampton, en Angleterre. Le jeune homme avait également collaboré avec l'Agence spatiale européenne et la NASA.

Angelo Grubisic connaissait les dangers de son sport. En juillet 2018, il avait perdu un ami, Rob, également mort au cours d'un saut. Cet été, il avait remporté la médaille d'or au championnat britannique de vol en wingsuit.

La dernière publication d'Angelo Grubisic sur les réseaux sociaux remonte au 28 juillet 2019.