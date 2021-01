Xavier de Moulins "jeune et c*n" : son initiative culottée pour être embauché chez Canal+

Avant de devenir le présentateur du 19:45 et de 66 Minutes sur M6, Xavier de Moulins a travaillé sur la chaîne Paris Première, mais aussi sur Canal+. Il a d'ailleurs eu beaucoup de culot pour faire son entrée dans la chaîne cryptée comme il l'a confié mercredi 6 janvier 2021, dans l'émission Ca fait du bien, sur Europe 1.

Il faut parfois oser pour obtenir ce que l'on veut et Xavier de Moulins l'a bien compris à ses débuts. Il est même allé très loin pour faire son arrivée sur Canal+. Il s'est souvenu, sans grande fierté, de la manière dont il a réussi à obtenir un entretien avec le patron Alain de Greef. Un soir, alors qu'il regardait Nulle part ailleurs, il est tombé sur une chroniqueuse qui parlait des innovations informatiques. "Elle ne savait pas de quoi elle parlait", a confié celui qui publie aujourd'hui Mon garçon, son huitième roman. Il a alors écrit un mail au patron de Canal+ pour lui signifier qu'il était disponible pour un entretien. Une audace qui a payé : "J'ai fait ça et j'ai eu un rendez-vous. J'étais vraiment jeune et con."

Xavier de Moulins est donc apparu pour la première fois dans Nulle part ailleurs en 1999. Il a animé la chronique sur le digital. "Elle n'a pas été renvoyée, elle a juste fait autre chose", a-t-il rassuré Anne Roumanoff au moment d'évoquer le sort de la jeune femme dont il avait pris la place.

Xavier de Moulins maîtrisait parfaitement le sujet de l'informatique car il ne l'a pas caché, il était "un geek des années 2000". "Même si aujourd'hui en 2020 je suis plutôt un boomer", a-t-il précisé avec humour. Désormais, ce sont ses enfants Gaïa-Lou (18 ans, née de sa première union), Tosca (13 ans) et Bianca (9 ans), nées de son union avec Anaïs Bouton, qui ont pris la relève. "Mes enfants savent cracker un iPhone, ils savent réparer un ordinateur, c'est l'atelier du smartphone ! Ils savent tout faire, ils sont très doués", a-t-il conclu.