Xavier (Les 12 Coups de midi) bientôt papa : il révèle le sexe de son bébé

La grande famille des 12 Coups de midi (TF1) s'apprête à s'agrandir. Xavier va devenir papa pour la première fois, un bonheur sur lequel il s'est exprimé auprès de nos confrères de Télé Loisirs. Et il en a profité pour faire une nouvelle révélation.

Grosse surprise pour Jean-Luc Reichmann, ainsi que le public des 12 Coups de midi. Dans l'émission du 17 décembre dernier, l'ingénieur de 31 ans - qui a participé au programme pour la première fois en 2013 - était venu sur le plateau avec son épouse Laura. Et immédiatement, tout le monde avait pu découvrir le beau baby bump de la jeune femme. "Je suis tellement heureux, je suis fier de vous avoir, je suis content...", s'était enthousiasmé le présentateur de 61 ans qui apprenait la nouvelle en même temps que tout le monde. Si à l'époque, l'ancien Maître de midi -qui sera de retour le 24 décembre prochain dans Les 12 Coups de Noël - n'avait pas souhaité dévoiler le sexe de son bébé, c'est désormais chose faite.

Xavier a en effet profité d'une interview avec Télé Loisirs pour partager cette belle information. "Je suis très content de devenir papa et ce sera une merveilleuse aventure. On connaît le sexe du bébé et c'est une fille", a-t-il déclaré. Bien que le stade de la grossesse soit avancé, puisque le terme est prévu pour le premier trimestre 2022, le futur papa a toujours du mal à réaliser ce qui lui arrive. "Pour l'instant c'est encore un peu tôt. J'y arriverai sûrement dans trois mois. Même si la date approche, cela reste quelque chose de ne pas forcément palpable. C'est sûr que ce bébé va changer nos priorités. Cela nous permettra de nous poser un peu et de nous 'assagir'", a-t-il poursuivi.

Le jeune homme a ensuite expliqué que pour lui, c'était une évidence d'annoncer l'heureux événement à Jean-Luc Reichmann de vive voix. Tout comme le reste de la famille des 12 Coups de midi, il fait partie de leur vie depuis près de dix ans. Il ne pensait malgré tout pas faire cette annonce directement à l'antenne. "Je ne tenais pas spécialement à le faire à l'antenne, mais comme il a un calendrier un peu chargé, le meilleur moyen était de venir directement au studio", a-t-il conclu. Une attention qui a touché, à coup sûr, le compagnon de Nathalie Lecoultre.