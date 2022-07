Xavier Richefort est mort à seulement 59 ans

Xavier Richefort était un vrai passionné de volley. À tel point qu'il a commencé par être joueur professionnel. Il a évolué au Racing puis au PSG-Asnières, avec qui il a été champion de France en 1993 avant de remporter la Coupe de France l'année suivante. Il était notamment réputé pour être un passeur à la belle vision.

"Le volley, c'est toute ma vie" a-t-il déjà déclaré. Il est ensuite devenu journaliste de sport. Il a présenté des journaux et des émissions sur l'Équipe TV pendant 7 ans, avant d'aller vivre quelques aventures du côté d'Eurosport, Infosport et Orange Sport. En 2012, il faisait son grand retour chez l'Équipe pour commenter les événements sportifs en direct, dont les matchs de volley.

En parallèle de sa carrière sportive, que ce soit en tant que journaliste ou en tant que joueur, il a également été acteur. Il a participé à plusieurs oeuvres dont L'Homme idéal de Xavier Gélin et La Reine Margot de Patrice Chéreau. Il a aussi obtenu un rôle dans le clip J'Appuie sur la gâchette du groupe de rap NTM.

La rédaction de L'Équipe a tenu à présenter "ses condoléances émues... à sa famille, et particulièrement à ses fils Basile et Gabriel, et à ses proches".