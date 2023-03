XV de France : Cette ex star accusée de laisser ses très jeunes enfants errer en pleine nuit... et placée en garde à vue

C'est une affaire bien sombre et qui implique un ancien rugbyman connu des amateurs de sport. Originaire de Juvisy-sur-Orge (Essonne), Djibril Camara a réussi une très belle carrière de sportif de haut niveau, faisant le bonheur des supporters du Stade français de 2007 à 2019, avant de terminer sa carrière du côté de l'Aviron bayonnais. L'ailier de 33 ans a également eu l'honneur de goûter aux joies de l'équipe de France, puisqu'il a été appelé à plusieurs reprises sous le maillot du XV de France. Retraité depuis 2021, ce dernier habite désormais en région parisienne et a intégré le staff de l'équipe nationale du Sénégal.

S'il ne fait plus vraiment parler de lui, Djibril Camara s'est retrouvé dans une affaire qui aurait pu être très grave, comme on vient de l'apprendre ce mardi 7 mars. D'après les informations du site Actu, l'ancien rugbyman qui habite à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), aurait laissé ses deux enfants, un garçon âgé de 7 ans et une petite fille âgée de 3 ans, sans surveillance le 4 mars dernier. Un commerçant de la ville aurait retrouvé les deux enfants en train d'errer dans les rues de la ville, comme le révèle nos confrères. Ce dernier a rapidement décidé d'appeler la police afin de mettre les deux enfants en sécurité.

Le rugbyman interpellé à son domicile, il risque gros

Selon les informations du Parisien, Djibril Camara a été interpellé par les policiers venus à son domicile le dimanche qui a suivi, aux alentours de 8 heures du matin. L'ancien rugbyman du Stade français a été entendu pour "soustraction d'un parent à ses obligations légales au point de compromettre la sécurité, la santé, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur". Ce dernier a expliqué qu'il avait prévu de se rendre à une soirée, mais avait au préalable contacté une nourrice pour s'occuper de ses enfants. Ne souhaitant pas que la personne contactée ne croise la femme avec qui il se trouvait à ce moment-là, le sportif serait parti avant son arrivée et pour l'heure, personne ne sait si la nounou s'est bien présentée au domicile du joueur ou non.

Selon nos confrères, Djibril Camara a pu ressortir libre de sa garde à vue ce lundi 6 mars. Il a été convoqué devant pour un stage de responsabilité parentale devant le délégué du procureur. S'il suit la procédure, l'affaire sera close, mais si le rugbyman en décide autrement, il risque jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.

Djibril Camara reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés