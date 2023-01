Yann Moix et Nicolas Bedos : Cette ex ultra célèbre qu'ils ont en commun

Les stars restent difficilement en place lorsqu'il s'agit de leur vie sentimentale. Et dans le milieu très select dans lequel elles évoluent, l'expression "le monde est petit" n'a jamais autant été correcte. Ce ne sont pas Nicolas Bedos et Yann Moix qui diront le contraire, eux qui ont vécu une idylle avec la même femme. Il s'agit d'Elsa Zylberstein.

Avec Nicolas Bedos, de près de dix ans son cadet, elle a partagé sa vie de 2005 à 2008. Il s'agissait alors à l'époque d'une relation "passionnelle mais fatigante", comme le confiait la belle brune dans les colonnes de Paris Match. Tellement éprise du réalisateur, Elsa Zylberstein n'avait pas hésité à mettre sa carrière au second plan pour celui qu'elle a aimé "comme une folle". "J'ai refusé des rôles pour pouvoir être avec lui", avait-elle avoué, reconnaissant lui avoir voué une véritable admiration : "Je croyais en cet homme qui n'était rien - enfin, juste le fils Bedos. Il avait une inspiration débordante, écrivait partout, sur des bouts de table. J'étais sûre qu'il ferait de grandes choses. Ce mec est hors normes !" Et pourtant, au début de l'année 2008, c'est la rupture pour Elsa Zylberstein et Nicolas Bedos. "Ce n'était plus possible", avait-elle simplement expliqué lors d'une interview pour Gala. Et d'ajouter : "Mais je ne regrette rien. Aujourd'hui, nous sommes amis".

Le "truc dingue" que Yann Moix a fait pour Elsa Zylberstein

Plus tard, l'actrice Césarisée est tombée sous le charme de Yann Moix. Un personnage souvent controversé et à la réputation de coureur de jupons qu'elle avait tenu à défendre en 2015 dans le magazine M du Monde. "Un truc dingue qu'il ait fait pour moi ? Le fait d'avoir été un couple normal. Parce que Yann ignore le banal", avait-elle raconté. Contrairement à son histoire avec Nicolas Bedos, elle ne s'épanche pas plus sur son couple avec Yann Moix.

On sait néanmoins qu'Elsa Zylberstein est plutôt du genre à rester la bonne copine de ses ex, leur portant toujours beaucoup d'affection. "Elle ne regrette rien de ses amours enfuies, ne verse jamais dans l'acrimonie et recherche des hommes qui osent", lisait-on dans Libération, à l'occasion d'un portrait qui lui était consacré. La comédienne a également été en amour avec Antoine de Caunes et Arnaud Montebourg mais, à ce jour, elle est en couple avec un homme dont on ne sait rien, pas même son nom, et avec lequel elle n'habite pas. "Chacun chez soi", confiait-elle pour le quotidien.