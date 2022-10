Elsa Zylberstein en couple "mais chacun chez soi" et bientôt maman ? Révélations...

Pour la caméra d'Olivier Dahan, Elsa Zylberstein est entrée dans la peau d'un personnage immense de l'histoire française : Simone Veil. Héroïne du biopic consacré à la femme politique, elle assure avec plaisir la promotion de ce long métrage qui lui tient tant à coeur. C'est ainsi que l'actrice de 53 ans s'est prêtée à l'exercice du portrait de Libération, entre confidences émouvantes et révélations intimes. On en apprend ainsi un peu plus sur sa vie amoureuse...

Avec le film Simone, le voyage du siècle, Elsa Zylberstein est au premier plan au cinéma. Dans sa vie privée, elle a souvent été sous les projecteurs en raison de ses amours célèbres. Libération rappelle ainsi ses histoires : "Antoine de Caunes, de Yann Moix, de Georges-Marc Benhamou, d'Arnaud Montebourg ou de Nicolas Bedos qui se souvient qu'elle était capable de tenir la dragée haute aux plus fêtards la nuit durant." Plus précisément, le coprésentateur de Nulle Part Ailleurs avait partagé la vedette avec elle de L'homme est une femme comme les autres et ils se sont fréquentés de 1997 à 2005. Avec le fils de Guy Bedos dont elle est restée proche, l'idylle s'est étendue de 2005 à 2008 tandis qu'avec l'ancien ministre et candidat à la présidentielle, leur couple a été révélé en 2014 et ils se sont séparés la même année.

Aujourd'hui et si elle ne regrette rien de ses amours passés, Elsa Zylberstein garde secret le nom de l'homme qui a conquis son coeur : "Elle est aujourd'hui en couple, même si c'est chacun chez soi. Et si elle n'a pas encore eu d'enfant, elle songe parfois à adopter." En 2015, elle avait abordé ce sujet très intime pour Madame Figaro : "Je m'interroge sur ce que je vais laisser de moi. Pour certaines femmes, c'est un besoin impétueux. Ce n'est pas mon cas, mais je reste ouverte."

L'inoubliable partenaire de Romane Bohringer dans Mina Tannenbaum en 1994 continue sur sa voie avec délicatesse et passion, une femme comme Simone Veil aurait certainement aimé en croiser lors de son existence exceptionnelle.