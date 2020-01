Elsa Zylberstein, sa relation avec Nicolas Bedos : "Passionnel mais fatigant"

Plus que jamais, 2020 sera son année. En l'espace de douze mois, Elsa Zylberstein sera à l'affiche de six longs métrages, dont un joli nombre de comédies romantiques. Il faut dire que la comédienne de 51 ans est une très grande sentimentale. Sa vie privée, elle l'a souvent fait passer avant ses expériences professionnelles... notamment quand elle était en couple avec Nicolas Bedos. "Je me suis brûlé les ailes, j'ai été habitée par cet homme, explique-t-elle à Catherine Ceylac pour le magazine Gala. J'ai refusé des films pour être avec lui. C'était passionnel, mais fatigant. Au bout de trois ans, on a rompu, ce n'était plus possible, mais je ne regrette rien. Aujourd'hui, nous sommes amis."

Lors de notre premier dîner, il était en sueur

Outre ses relations avec Antoine de Caunes, Yann Moix ou Georges-Marc Benamou, Elsa Zylberstein s'est consumée d'amour pur Nicolas Bedos de septembre 2005 jusqu'à début 2008. Une histoire qui aurait bien pu ne jamais exister, puisque le tout jeune acteur, à l'époque, était extrêmement intimidé devant l'objet de son désir. "Il n'était pas du tout célèbre quand je l'ai connu, se souvient-elle. Lors de notre premier dîner, il était en sueur. Il me disait : 'Je ne pourrais jamais dîner avec vous.' Il avait une serviette et s'épongeait le front." Bien qu'elle l'ait longtemps considéré comme "une drogue, une dépendance", de l'eau a depuis coulé sous les ponts...

Elle a retrouvé l'amour

Car Elsa Zylberstein n'est pas un coeur à prendre. L'actrice est tombée sous le charme du premier assistant-réalisateur de Claude Lelouch, un certain Michaël Pierrard, qu'elle tient à l'écart de la sphère médiatique. Si elle refuse catégoriquement d'exposer cet amour, elle parle de sa moitié en des termes très élogieux – quand elle accepte de s'épancher. "C'est un prince, clamait-elle dans Paris Match au début du mois de janvier. Et ça s'est fait en cinq minutes. Et après, génial. C'est un ange !"

Retrouvez l'interview intégrale d'Elsa Zylberstein dans le magazine Gala, numéro 1388, du 16 janvier 2020.