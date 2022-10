Elsa Zylberstein : Dentelle et épaules nues, l'actrice rayonne avec Samuel Le Bihan, à nouveau avec son ex

Sur le tapis rouge, les photographes ont pu retrouver Samuel Le Bihan, déjà présent la veille, qui était une nouvelle fois accompagné de sa magnifique Stefania. Depuis leur réconciliation, tous les deux semblent plus amoureux que jamais et ont une nouvelle fois brillé en posant notamment avec Elsa Zylberstein. Et pour l'occasion, Stefania avait choisi une tenue particulièrement sexy : vêtue d'une veste de smoking, elle avait choisi une robe si courte qu'elle ne dépassait pas de sa veste mais laissait entrapercevoir ses très longues jambes.

Christian Estrosi, maire de Nice, est bien sûr venu faire un tour au Festival qui se déroule dans sa ville et a pu poser avec certains acteurs dont François Berléand. Il faut dire que pour une fois, sa femme Laura Tenoudji était absente, sûrement restée auprès de leur petite fille, Bianca, à peine âgée de 5 ans et qu'ils emmènent quelques fois avec eux lors d'événements adaptés à son âge.

Membres du jury du festival, Sabine Azéma et Pascal Elbé étaient également sur le tapis rouge du Festival, notamment en compagnie de leur confrère écrivain David Foenkinos, qui prend décidément son rôle très au sérieux en assistant à tous les films. Quelques heures plus tôt, lors du photocall de la journée, deux autres acteurs, très complices, avaient fait leur apparition : Guillaume de Tonquédec et Victor Belmondo, qui prend de plus en plus l'héritage de son grand-père avaient quant à eux présenté Arrête avec tes mensonges.