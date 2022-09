Elsa Zylberstein évoque ses célèbres ex qui lui ont forgé une réputation de "grande amoureuse"

Elsa Zylberstein se livre comme rarement sur ses relations sentimentales. Alors qu'elle fait la couverture de Madame Figaro, ce vendredi 2 septembre, la comédienne y évoque ses amours passés, notamment ses ex célèbres. Ce sont eux qui lui ont forgé une réputation de "grande amoureuse". On compte parmi eux, Nicolas Bedos ou encore Antoine de Caunes. Cette image comme elle dit si bien est loin de la réalité. Elsa Zylberstein se dit plutôt "réservée" en amour, plus en tout cas que dans sa vie professionnelle. Ce sont seulement ces romances avec des personnalités connues qui ont pu laisser supposer le contraire.

"Les gens ont cette image parce que j'ai eu des histoires avec des personnes connues, comme Antoine de Caunes et Nicolas Bedos, confie la comédienne de 53 ans. Moi, au contraire, plus ça va, plus je trouve que c'est très rare d'aimer. Le petit coup de coeur, ça, d'accord, mais la vraie rencontre amoureuse, elle est extrêmement rare." Mais quand celle-ci est amoureuse, elle le montre et cet amour semble ne jamais prendre fin selon ses rares confidences à nos confrères. "Après, quand j'aime quelqu'un, c'est au fer rouge. Pour la vie, pratiquement. je mets très longtemps à désaimer", avoue-t-elle.

Deux "hommes hors du commun"

Preuve en est qu'elle a toujours des mots plus que flatteurs pour ses anciennes conquêtes. Lorsqu'elle parle de Nicolas Bedos et Antoine de Caunes, par exemple, celle qui a vécu aussi une idylle avec Arnaud Montebourg parle d'"hommes brillants, hors du commun". Pas question pour la comédienne de renier ces relations, elle qui a été en couple avec Antoine de Caunes, de 1997 à 2008, et avec le fils de Guy Bedos de 2005 à 2008. "Je ne comprends même pas les gens qui renient une relation, fait savoir Elsa Zylberstein. Jamais je ne pourrais. Ce serait me piétiner moi-même." Une de des amies, Noëlle Deschamps, confirme les dires de l'actrice. "Elsa est extrêmement fidèle, dans tous les domaines. Par exemple, elle est toujours très liée à ses copines du collège", note-t-elle.